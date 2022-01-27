رئيس مالاوي يعين وزراء جددا بعد فضيحة فساد

أفاد بيان من مكتب لازاروس تشاكويرا رئيس مالاوي، بأنه عين عدة وزراء جدد بعد حل الحكومة القديمة التي هزتها فضائح فساد.
وحل تشاكويرا حكومته هذا الأسبوع قائلا إن بعض الوزراء بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين يجب أن يحاسبوا في اتهامات موجهة لهم بالكسب غير المشروع.
وفي الحكومة الجديدة عُين صامويل كوالي وزيرا للأرض وفيرا كامتوكولي وزيرة للعمال ومارك فيري وزيرا للتجارة وأبيدا ميا وزيرة للصحة العامة.
وقال مكتب الرئيس إن تعيينات أخرى سيعلن عنها قريبا.
وفي بيان آخر أعلن تشاكويرا حالة الكارثة بسبب العاصفة المدارية آنا التي تسببت في أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب البلاد أدت إلى انقطاعات في الكهرباء.
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