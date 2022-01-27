أحمد الجارالله: مصر لديها من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ما يجعلها في مصاف...

وصف عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية الكاتب الصحفي أحمد الجارالله ما يحدث على أرض مصر حاليًا بالإنجاز الكبير والطفرة غير المسبوقة والمتلاحقة نحو رفع معدلات التنمية، مؤكدًا أن المؤسسات المالية الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو حقيقي وفقًا للمخطط الذي وضعته الدولة للنهوض وتسريع وتيرة التنمية واستغلالًا لكافة الموارد الكبيرة التي تتملكها مصر.

وقال الكاتب الصحفي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن مصر لديها من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ما يجعلها في مصاف الدول الكبرى، مؤكدًا أنها تسير في خطى ثابتة نحو تحقيق ذلك بفضل القيادة المصرية الحكيمة والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الجارالله إلى مشروعات الإسكان الجديدة في كل ربوع مصر وإحلالها محل العشوائيات بما يليق بمكانه مصر عبر التاريخ مؤكدا أن العائد الاقتصادي من مشروع الأسكان والتمدد الأفقي وبعيدا عن التزاحم يخلق فرص عمل جديدة ويعطي منظرا ورونقا حضاريا يعود بمصر إلى حقبة القرن الماضي مؤكدا أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة التي تحتاج إلى فكر جديد في التسويق.

وتابع الجارالله: «شعب مصر العظيم حارب الفقر وأعاد لمصر قوتها الاقتصادية والقادم أفضل، إنها أرض مصر التي دخلوها الأوائل آمنين، شعب مصر يعبر أبواب الازدهار».

وقال الجارالله: «نعلم أن السعودية والإمارات ومصر هما الشرق الأوسط العربي، وهما المال العربي وهما الجغرافية البشرية، وهما الامتداد الجغرافي المترابط والمؤثر، وهما القوة المتعاونة والتي حاولت أيدولوجيات كثيرة على إسقاطها آخر تلك الإيدلوجية العبثية هي حراك الربيع العربي الذي انطلق من تونس».