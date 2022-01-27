ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، 4738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 670997 حالة، بعد تسجيل 4526 حالة أمس. وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 4973 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 622087 حالة. وأكدت تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8929 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 825 حالة.

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