محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي

تلقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالةً خطية من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

تسلم الرسالة وزير الدولة، خليفة شاهين المرر، لدى استقباله السفير التونسي بالإمارات، المعز بن عبد الستار بنميم، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات.