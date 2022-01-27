ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني بـ (8ر3) نقطة وبنسبة (09ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (85ر4170) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت (03ر4167) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (5) ملايين و(342) ألفًا و(704) ريالات عمانية مرتفعة بنسبة (1ر12) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت (4) ملايين و(765) ألفًا و(878) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (061ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (33ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (248) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (65ر4) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و(143) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (39ر21) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (894) ألف ريال عُماني وبنسبة (74ر16) في المائة.