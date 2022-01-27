الجيش الليبى: مقتل 19 داعشيا بينهم 4 فجروا أنفسهم جنوب البلاد بمدينة...

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبى، مساء الخميس، مقتل 19 داعشي منهم 4 فجروا أنفسهم خلال العمليات التي تقودها القوات المسلحة جنوب مدينة القطرون، مشيرا إلى أن العمليات التي تقودها قوات الجيش الوطني في القطرون وجبال عصيدة والهروج انتهت بمقتل عدد من الدواعش، وذلك بحسب ما نشره مدير إدارة التوجيه المعنوى اللواء خالد المحجوب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت وزارة الداخلية الليبية قد كشفت عن مقتل 4 أشخاص من التنظيم الإرهابي " داعش" وتدمير آليتهم التي كانوا يستقلونها خلال اشتباكات مسلحة مع الدوريات الأمنية المكلفة والقوى المساندة بمنطقة جبل عصيدة غرب مدينة القطرون .

وقالت الداخلية الليبية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية "إنه و بتاريخ الأربعاء الـ 26 من الشهر الجاري وتحديدا بالقرب من جبل " عصيدة " غرب القطرون بحوالي ( 80 ) كلم وقع اعتداء من قبل مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي " داعش " على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن".

وأوضح بيان الداخلية الليبية أن الشهداء هم: ( م . ض أ – " رمضان أرحومة " تابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، و" عيسي كوكني " وقالما دادي هلمي " التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب.

وطمأنت وزارة الداخلية الليبية ابناء الوطن بأن امنهم واستقرارهم مسؤولية وطنية، ولن نتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التعامل بحزم وشدة مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار البلاد وفق نص البيان.

وتقدمت الداخليـة الليبية في بيانها بخالص التعازي والمواساة لأسـر وذوي الشهداء ، مؤكدة بأن جهودها لازالت متواصلة لملاحقة فلول الإرهابيين حتى يتم القضاء عليهم وأحكام السيطرة الأمنية.

وقالت إن ظهور مجموعة تابعة للتنظيم الإرهابي " داعـش " بالجنوب الغربي للبلاد يهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الأمنين. مؤكدة عزمهـا الـدائـم علـى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.