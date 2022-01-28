أسعار النفط تقترب من الـ91 دولاراً
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات، بعد تراجعها المؤقت صباح اليوم لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات.
وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء ارتفع خام غرب تكساس الوسيط القياسي اليوم إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014م، بنسبة 8ر0 في المائة إلى 09ر88 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع.
في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 7ر0 في المائة إلى 59ر90 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل ليقترب من 91 دولار للبرميل.
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