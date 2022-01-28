خام برنت يقترب من 92 دولاراً للبرميل

خام برنت يقترب من 92 دولاراً للبرميلواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، فيما صعد الخام العالمي مزيج "برنت" فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، وذلك لمرة الأولى منذ أكتوبر العام 2014.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.89 في المائة إلى 88.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.75 في المائة إلى 91.07 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام بسبب التوترات الجيوسياسية.