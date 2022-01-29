”إسعاف دبي” تدشن أغلى وأسرع سيارة إسعاف بالعالم في مقر إكسبو 2020...

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف "المستجيب الخارق" وهي أغلى سيارة إسعاف في العالم في مقر إكسبو 2020 دبي، وهي سيارة إماراتية الصنع من طراز "لايكن هايبر سبورت".

والسيارة من إنتاج شركة "دبليو موتورز" التي تتخذ من دبي مقرا لها، وتكلفتها 13 مليون درهم لما تتميز به من أعلى مستويات الفخامة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، أن "دبي ارتبطت دائما بتميزها بالعديد من الملامح التي تعد وحيدة من نوعها في العالم، فيما يأتي إطلاق هذه السيارة كرمز لتفرد دبي بين أكبر وأهم مدن العالم، في حين لا تخلو السيارة من الفائدة العملية من ناحية سرعتها الخارقة التي تخدم في الوصول إلى الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلا فائق السرعة".

وتحمل السيارة شعار "دبي أفضل مدينة للحياة في العالم" وشعار "وجهات_دبي"، وهي المبادرة التي أطلقها مؤخرا مجلس دبي للإعلام بهدف التعريف بمواقع ووجهات ومعالم متميزة في الإمارة، فيما تضيف السيارة فائقة القدرة معلما جديدا ونقطة جذب إضافية لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقد تم تزويد وحدات الإضاءة الأمامية للسيارة بنحو 440 ماسة مبطنة، فيما تم استخدام خيوط الذهب في حياكة البطانة الجلدية الداخلية للسيارة التي تم طلاء سقفها الداخلي بالذهب وتبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة، لتكون بذلك أيضا أسرع سيارة إسعاف في العالم.

وسيارة "المستجيب الخارق" ذات الهيكل المصنوع من ألياف الكربون مزودة كذلك بالعديد من التقنيات التي تنتمي إلى المستقبل، حيث تم تجهيزها بشاشة عرض ثلاثية الأبعاد تعمل بتقنية "الهولوغرام" ذات تحكم تفاعلي بالحركة، ونظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ونظام للربط بشبكة الإنترنت، فيما تعتمد السيارة على محرك جبار من ست اسطوانات مع شاحن توربيني مزدوج بقوة 780 حصانا.

يذكر أن أول ظهور للسيارة "لايكن هايبر سبورت" كان في الفيلم الهوليوودي الشهير "فاست آند فيريوس7"، وهي واحدة من سبع سيارات من هذا الطراز في العالم.