نشر سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجة تغريدة في "تويتر" كشف فيها عن موعد الزيارة الرسمية للرئيس الإسرائيلي للإمارات، وأكد آل خاجة أن الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين.
وكتب السفير الإماراتي لدى إسرائيل في التغريدة التي نشرها اليوم السبت: "تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد19، وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".
وأضاف آل خاجة: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخة والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الإمارات في تل أبيب يغرد حول موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.