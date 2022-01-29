قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد لقائه مفتي البلاد، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت، إنهما ناقشا علاقات لبنان بالدول العربية، واتفقا على ضرورة إقامة علاقات أفضل.
وأشار عون إلى أن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في داخل لبنان.
وتابع: “أكدت على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه”.
كما أضاف: “لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة”.
وتناول عون ودريان في لقائهما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس اللبنانى: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.