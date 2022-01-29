الرئيس اللبنانى: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد لقائه مفتي البلاد، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت، إنهما ناقشا علاقات لبنان بالدول العربية، واتفقا على ضرورة إقامة علاقات أفضل.

وأشار عون إلى أن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في داخل لبنان.

وتابع: “أكدت على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه”.

كما أضاف: “لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة”.

وتناول عون ودريان في لقائهما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة.