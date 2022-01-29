الكويت تصدر قرارا هاما بخصوص الوافدين

نشر في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون.

الكويت تصدر قرارا هاما بخصوص الوافدينالكويت.. مسودة قرار جديدة تخص الوافدين لمن تجاوزوا الـ60 عاما

ونص القرار على أنه يسمح لهذه الفئة بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة 250 دينارا، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة.

واستثنى القرار من الشرطين:- أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.

- الفلسطينيين من حملة الوثائق.