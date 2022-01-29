ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات
ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات اثر مخاوف بشأن نقص الإمدادات.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" اليوم، أن العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفعت 69 سنتا أو 77ر0 في المائة لتبلغ عند التسوية 03ر90 دولارا للبرميل وبلغت في الجلسة 70ر91 دولارا في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 24ر0 في المائة وسجلت عند التسوية 82ر86 دولارا للبرميل وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات عند 84ر88 دولارا.
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