محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان مسارات التعاون والتطورات الإقليمية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ونشر الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع تويتر تغريدة قال فيها “سعدت بلقاء صديقي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في أبوظبي.. بحثت معه تعزيز علاقات الصداقة القوية التي تجمع بلدينا..كل التوفيق له في قيادة بلده إلى مزيد من الاستقرار والتنمية”.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية في البلدين.

كما بحث الطرفان مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب ولي عهد أبوظبي بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة البنَّاءة التي عززتها دولة الإمارات وإثيوبيا على مدى السنوات الماضية من خلال العمل المخلص والصادق لمصلحة شعبيهما والأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان ما وصلت إليه علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا من تقدم نوعي وفرص تنميته في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية.

وأشار الجانبان إلى أن علاقات البلدين شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً خلال السنوات الماضية خاصة في مجالات الاستثمار والزراعة والتجارة وغيرها.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الإفريقي.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها.