أبو الغيط يتوجه إلى الكويت للمشاركة فى اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إلى دولة الكويت للمشاركة فى الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غداً الأحد ، برئاسة دولة الكويت الرئيس الحالى لدورة مجلس جامعة الدول العربية .

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية كانوا قد قرروا فى وقت سابق منذ نحو عام ، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التى ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية ، وتم عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية فى شهر يونيو الماضى فى الدوحة، خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس .

وأضاف زكى ، فى تصريح له اليوم ، أن الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارحية العرب غدا سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها باعتبارها الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة العربية، مؤكدا أن هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لاتصدر عنه قرارات ، بل سيناقش الموضوعات التى ترغب اي دولة فى مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال وذلك فى اطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات .

وأوضح الامين العام المساعد السفير حسام زكى، أن الاجتماع أشبه بالخلوة يحضره وزراء الخارجية وعضو من كل وفد عربي.