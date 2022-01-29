العراق: العثور على خزانات معدة للتفجير وعبوات ناسفة في صلاح الدين

أكدت وزارة الدفاع العراقية، العثور على خزانات معدة للتفجير مع أعتدة وصواريخ في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت - إن "اللواء المدرع الرابع والثلاثون واللواء المدرع الخامس والثلاثون للفرقة المدرعة التاسعة، بدأ في تنفيذ عملية بحث وتفتيش في منطقة العيثة بمحافظة صلاح الدين، عثر خلالها على مخبأ سيارة، وخندقين، ومضافتين لعصابات داعش".

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت أيضا عن العثور على 4 خزانات معدة للتفجير، و9 عبوات ناسفة، و6 صواريخ RBG7 تالفة مع الحشوات، و3 أشرطة BKC، ومرصدين قناص، ومقذوفين 150 ملم، ولوحات سيارات معدنية.

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