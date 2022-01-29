كورونا بالدول العربية: البحرين الأكثر تسجيلا للإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البحرين، اليوم السبت، أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففى البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و659 إصابة جديدة، كما تعافى 2814 حالة ليصل إجمالى المتعافيين إلى 317 ألفا و262 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1403 حالات عقبل تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفى فلسطين، قالت وزيرة الصحة مى الكيلة، إنه تم تسجيل 6 وفيات، و5 آلاف و687 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و905 حالات شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1%، من مجمل الإصابات.

وفى العراق، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و827 إصابة جديدة، و14 وفاة، و3 آلاف و962 حالة شفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و197 ألفا و783 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و361 حالة، والشفاء إلى مليونين و99 ألفا و336 حالة.

وأشارت إلى أن أن مجموع الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن بلغ 9 ملايين و224 ألفا و658 شخصا.

وفى الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 2355 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 840 ألفا و739 حالة، و5 وفيات جديدة بإجمالى 2239 حالة، وتماثل 1129 حالة للشفاء بإجمالى 775 ألفا و172 حالة.

وفى السعودية، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و913 إصابة جديدة، وحالتى وفاة، وتعافى 4 آلاف و284 حالة، ليصل إجمالى الإصابات إلى 679 ألفا و384 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و933 حالة، والشفاء إلى 630 ألفا و816 حالة.