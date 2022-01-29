الجيش اليمنى يعلن مقتل 9 من ميليشيات الحوثى فى استهداف جوى غرب...

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة الحوثيين، على خلفية غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظتى تعز ومأرب.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته على "فيسبوك"، أن طيران التحالف العربي استهدف موقعا للحوثي في جبل حَبشي غرب محافظة تعز، في وقت أدى الاستهداف إلى مصرع ما لا يقل عن 9 من عناصر تلك الميلشيا وتدمير سلاح مدفعية.

وأفاد المركز بأن "طيران التحالف دمّر عربة "بى إم بى" تابعة للحوثيين في جبهة مِحزام مَاس شمال غربي مأرب".

وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقتل 90 مسلحا من جماعة "الحوثيين" وتدمير 13 آلية عسكرية، على خلفية تنفيذ قواته 27 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثى ، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وأودى الصراع الدائر فى اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة فى نوفمبر الماضى.