إصابات كورونا ترتفع بالكويت 27% والوفيات تتراجع 10% في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي حتى يوم السبت ارتفاعا في إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت بنسبة 26.9% فيما سجلت الوفيات تراجعا بنسبة 10%.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع حتى يوم السبت 40955 حالة مقارنة بإجمالي 32279 حالة في الأسبوع الذي سبقه.

وسجل يوم الجمعة أعلى إصابات على الإطلاق في تاريخ الكويت بعدد 6913 حالة. وتتراجع العدد في يوم السبت إلى 5808 حالة.

ورغم هذه الزيادة في أعداد الإصابات إلا أن نسبة الوفيات تراجعت خلال الأسبوع حتى يوم السبت بنسبة عشرة في المئة لتصل إلى تسع حالات فقط مقارنة بعشر وفيات في الأسبوع الذي سبقه.

وطبقا لآخر الأرقام المعلنة من وزارة الصحة فإن الحالات النشطة بالكويت بلغت 50431 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 469 حالة وإجمالي الحالات في أجنحة العناية المركزة 84 حالة فقط.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت منذ بدء الجائحة 534069 بينما بلغ عدد الوفيات 2494 حالة وفاة أي بنسبة 0.47%.