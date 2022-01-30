جلسة مباحثات كويتية صومالية على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، صباح اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية بجمهورية الصومال الفيدرالية محمود عبدي حسن، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت حاليا.
وتناول اللقاء أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون في إطار العمل العربي المشترك.
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