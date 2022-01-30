الأحد، 30 يناير 2022 10:25 صـ أخبار عربية الأحد، 30 يناير 2022 10:13 صـ بتوقيت القاهرة الأحد، 30 يناير 2022 دوت الخليج وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة أخبار عربية الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2022 - دوت الخليج × Header × Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات.. في أول زيارة من نوعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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