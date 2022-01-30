الصحة الفلسطينية: 15 الف إصابة يومياً بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاعًا كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” خلال الأيام الماضية في كافة المحافظات الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة كمال الشخرة، في حديث للإذاعة الرسمية، أنه يتم تسجيل من 4000 إلى 5000 حالة ونسبة الحالات الايجابية في الفحوصات وصلت ما بين 30 إلى 40% ، الأمر الذي يشير إلى تسجيل ما يعادل 15 ألف إصابة بكورونا يوميا في فلسطين.

وأشار الى أن هناك سببين أساسيين لارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وهما: سوء الأحوال الجوية، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والسبب الثاني، هو أن متحور “أوميكرون” سريع الانتشار بصورة كبيرة ويصعب تحديد المصدر أو المكان وبالتالي الخارطة الوبائية تكون غير محددة بشكل واضح.

وأوضح أن هناك خشية لدى وزارة الصحة من ارتفاع أعداد الحالات المصابة المدخلة للمستشفيات، حيث أن هناك 156 حالة حتى اللحظة تم إدخالها للمستشفيات في كافة أنحاء فلسطين، و30 حالة موجودة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بدوره قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، مجدي ظهير، أن الوزارة تسجل زيادة بعدد الحالات المسجلة والمراجعين لمراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، متوقعاً أن تستمر الزيادة في الأيام والأسابيع القادمة.

وعبّر ظهير عن خشيته من أن تكون قمة الموجة الرابعة في الأسبوع الأول والثاني من شهر فبراير القادم، وخلال هذه الفترة نتوقع تسجيل أعداد كبيرة وغير مسبوقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة و 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يشير إلى تحذيرات المسؤولين من تزايد أعداد الإصابات بكورونا.