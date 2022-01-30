الاستخبارات العراقية تعلن القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة (هيت) بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكرت الاستخبارات في بيان، اليوم الأحد أنه بناءً على معلومات دقيقة لعناصر الاستخبارات والتي أكدت تواجد ثلاثة ارهابيين في مدينة هيت بالأنبار، وبعد المتابعة المستمرة والتعقب الدقيق لتحركاتهم، تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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