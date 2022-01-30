وزير الخارجية الكويتى يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية

ترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 156 الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه الكويت اليوم الأحد. وتناول الاجتماع التشاوري العربي سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية، واستعراض مجالات التعاون المتعددة وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظاً على الأمن القومي العربي ودعماً لمسيرة العمل العربي المشترك. كما جرى خلال الاجتماع الذي ينعقد بناء على القرار الصادر من مجلس جامعة الدول على المستوى الوزاري بدورته غير العادية، التي عقدت في 8 فبراير 2021، التشاور والتباحث بين أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب حول كل ما من شأنه أن يعزز ويفتح آفاق جديدة لتطوير آليات التعاون العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية في مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى والمركزية وهي القضية الفلسطينية ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نحو مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد -19 وتداعياتها على الدول العربية والعالم، وبحث أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الأزمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.

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