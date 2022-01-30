انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني بـ(0ر19) نقطة وبنسبة (46ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (82ر4151) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (85ر4170) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (4) ملايين و(405) آلاف و(913) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (5ر17) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5) ملايين و(342) ألفًا و(704) ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (088ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (31ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (163) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (69ر3) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (120) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (72ر2) في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (43) ألف ريال عُماني وبنسبة (97ر0) في المائة.