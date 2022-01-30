أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التشاوري أتى بثماره، حيث كانت هناك إيجابية من جميع الوزراء، وممثلي الدول في الطرح الصريح والواضح.
وقال الناصر، خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش استضافة الكويت لأعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية: «استلمنا الرد اللبناني على المبادرة وهذا بحد ذاته خطوة ايجابية من المسؤولين اللبنانيين للتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لبناء الثقة».
وتابع: «الآن بصدد دراستها مع أشقائنا في دول المجلس وسيتم بناء عليها أخذ الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الأشقاء في دول التعاون».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الكويتى: ندرس مع أشقائنا الخليجيين الرد اللبناني على المقترحات التي... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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