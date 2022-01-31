مباحثات بين الكويت وسلطنة عمان عقب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

عقد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، مساء الأحد، مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، جلسة مباحثات وذلك عقب الاجتماع التشاوري للوزراء الخارجية العرب الذي انعقد بالكويت.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
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