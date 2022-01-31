وصل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي على رأس وفد رسمي، صباح الإثنين، إلى مطار العاصمة السورية دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“.
ونقلت ”سانا“، عن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قوله إن ”العلاقات بين سوريا وعُمان مستمرة ولم تنقطع“.
وأضاف المقداد خلال استقباله نظيره العُماني، أن ”السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب“.
بدوره، أعرب البوسعيدي عن سعادته لزيارة سوريا ”التي تربطها ببلاده علاقات إستراتيجية“، وفق الوكالة نفسها.
وقال وزير خارجية عُمان: ”نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي“.
وأضاف: ”نتطلع إلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي، وكل مساعينا تصب في هذا المجال“.
يُذكر أن وزير الخارجية العُماني، شارك الأحد، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي استضافته العاصمة الكويتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية عمان يبدأ زيارة لسوريا على رأس وفد رسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.