الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارس كريستيان كابوري.

وصوّت “مجلس السلام والأمن” التابع للتكتل، المكون من 15 بلدا على تويتر، لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل.

وقال بيان لمجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد، إن تعليق عضوية بوركينا فاسو، سارية حتى استعادة النظام الدستوري بشكل فعال بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن القرار يتماشى مع قوانين الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، خاصة “القانون التأسيسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي “بروتوكول الاتحاد”، ومجلس السلم الإفريقي “الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم”.

وأعلن الجيش في بوركينا فاسو، الأسبوع الماضي عزل رئيس البلاد روش كابوري، وتعليق العمل بالدستور.