الجامعة العربية: فتح باب التسجيل في المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي

​​تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمي، يعقد منتدى الاقتصاد الرقمي العربي، بتاريخ 13 فبراير 2022 في دبي، على هامش أعمال إكسبو دبي 2020 وضمن فعاليات جامعة الدول العربية خلاله..... للمزيد والتسجيل في الفعاليات: http://www.leagueofarabstates.net/.../ADEF%20EXPO%202020...

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