اختتام أعمال فريق الخبراء المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال...

شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد 30 يناير 2022 اختتام أعمال "فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" والذي انعقد بواقع ثلاث اجتماعات خلال الفترة من 1/11/2021 إلى 30/1/2022 برئاسة الأستاذ الدكتور/بدر بجاد المطيري وكيل وزارة التربية للشؤون القانونية بدولة الكويت، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

وقد صرحت معالي السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، أن فريق الخبراء خلص إلى مسودة نهائية من "مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022-2026" تم رفعها إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49) المزمع انعقادها خلال الفترة من 22-24/2/2022 بمقر الأمانة العامة.

​وتجدر الإشارة إلى أن "فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" انعقد بناء على تكليف صادر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان في الوطن العربي، حيث صدرت عن اللجنة الدائمة توصية تحت البند المعنون "مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) بالقرار رقم (8638) الصادر بتاريخ 9مارس/آذار 2021، وتنص على "الموافقة على مقترح المملكة المغربية بدمج - الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان - و- الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان - في خطة موحدة تحت مسمى - الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان - والترحيب بتكليف الجهات المختصة بالمملكة المغربية بإعداد المسودة الأولية للخطة الموحدة وإرسالها للأمانة العامة لتعميمها على الدول الأعضاء"، كما كانت اللجنة العربية الدائمة قد خلصت إلى "الموافقة على رئاسة دولة الكويت لأعمال - فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان - ممثلة في سعادة الدكتور/بدر بجاد المطيري".