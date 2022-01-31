الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجل الأردن، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا، بلغت 16226 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1225309 إصابة منذ بدء الجائحة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 13217 وفاة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 28.77%.
وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 4102 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1126695، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 85397.
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