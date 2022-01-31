أفادت وسائل الإعلام التونسية يوم الاثنين بأن قوات الأمن تمكنت من القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبطت في حوزتهم لقى أثرية تعود للحقبة الرومانية.
وقالت إذعة "شمس أف أم" إن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحفوز تمكنوا من إيقاف 3 أشخاص كانوا بصدد التنقيب عن الآثار بمنطقة الحوفية التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.
وأضافت أن الأمن حجز آلة متطورة لكشف المعادن، وقطعا أثرية تعود حسب المعطيات الأولية إلى الحقبة الرومانية.
ومن المنتظر أن يتم عرض القطع الأثرية على مختص في الآثار لتحديد قيمتها وحقبتها التاريخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس.. توقيف 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار وضبط قطع تعود للحقبة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.