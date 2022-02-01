أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة، بموجب التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، إلى أنه تم إجراء 5499 فحصًا مخبريًا، فضلا عن تعافي 100 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت، أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 205577 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13789 حالة، وإجمالي المتعافين 190023 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1765 حالة.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 118 حالة، من بينها 49 حالة خطيرة وحرجة.
وأوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 587795 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 وفيات و2549 إصابة بكورونا في قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.