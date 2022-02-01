8 وفيات و2549 إصابة بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة، بموجب التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، إلى أنه تم إجراء 5499 فحصًا مخبريًا، فضلا عن تعافي 100 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 205577 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13789 حالة، وإجمالي المتعافين 190023 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1765 حالة.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 118 حالة، من بينها 49 حالة خطيرة وحرجة.

وأوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 587795 شخصا.