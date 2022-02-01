عقد اجتماع لجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة

يعقد اجتماع لجنة تطوير وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة جمهورية مصر العربية بتاريخ 1-2 فبراير 2022 حضورياً بمقر الأمانة العامة، في تمام الساعة العاشرة صباحاً،

يهدف الاجتماع إلى تحديث الاستراتيجية العربية للسياحة التي سبق أن أقرتها القمة العربية في بغداد عام 2012، بما يتواكب مع التطورات على الساحة العالمية في مجال السياحة، وذلك من خلال دراسة إمكانية إضافة محاور جديدة ضمن المحاور التسعة المشمولة في وثيقة الاستراتيجية الحالية، ومن أهم تلك المحاور المقترحة محور استراتيجية عربية نموذجية في مجال الأمن السياحي، ومحور تطوير الابتكار السياحي والسياحة الذكية، ومحور حول دعم السياحة العربية في موجهة تداعيات جائحة كورونا وآثارها.

ومن المقرر رفع الصيغة النهائية للاستراتيجية العربية للسياحة بعد اعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة، للعرض على القمة العربية للنظر في إقرارها والعمل بموجبها وفق النظم المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة.

تم اعداد الاستراتيجية العربية للسياحة واقرتها القمة العربية في عام 2014 لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة فإن الأمر يتطلب اجراء تطوير وتحديث لتلك الاستراتيجية.

تضمنت وثيقة الاستراتيجية (المحدثة) التركيز على النقاط التالية:

تحديث الاحصائيات السياحية لتكون أكثر واقعية.

الاهتمام بعنصر تنافسية السياحة والسفر للدول العربية والاثر الاقتصادي لقطاع السياحة والسفر في بعض الدول العربية.

الاهتمام بعنصر الاستثمار السياحي في المنطقة العربية كعامل اقتصادي مهم.

إضافة مصفوفة العمل والبرامج التنفيذية ذات الأولوية في المنهجية المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية.

تتكون الاستراتيجية المحدثة من تسعة محاور:

المحور الأول: تسهيل حركة السفر والتنقل بين الدول العربية

المحور الثانـــــي: تطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية

المحور الثالـــــث: الترويج والتسويق السياحي

المحور الرابـــــــع: رفع كفاءة العنصر البشري

المحور الخامس: التنمية والاستثمار السياحي

المحور السادس: مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالمياً

المحور السابــــع: الإحصاءات السياحية

المحور الثامـــــن: مراجعة التشريعات المرتبطة بالسياحة

المحور التاســــع: تعزيز علاقات التعاون في مجال التنمية السياحية