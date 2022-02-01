الكويت.. حذف لقب ”الشيخ” من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح

عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح. ويأتي التعميم تنفيذا للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة اسرة الصباح رسمياً لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.

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