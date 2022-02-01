قطر تتوصل لاتفاق مع طالبان لاستئناف عمليات الإجلاء

نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله في مقابلة اليوم الثلاثاء، إن قطر توصلت إلى اتفاق مع حركة طالبان لاستئناف رحلات الإجلاء من مطار كابول.

وذكر أكسيوس، أن الاتفاق ينص على تسيير رحلتين أسبوعيا، تشغلهما الخطوط القطرية، ما سيسمح للولايات المتحدة ودول أخرى بإجلاء الآلاف من مواطنيها والأفغان المعرضين للخطر.

ولعبت قطر دورا كبيرا في المسألة الأفغانية، حيث ساعدت في إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات والرحلات، وقبله سهلت عملية إجلاء ونقل عشرات آلاف الأشخاص من الأفغان والأجانب من كابول، وقدمت مساهمات مالية ومساعدات لأفغانستان بقيمة 50 مليون دولار، حسب تصريحات رسمية.

واحتضنت الدوحة جولات من المفاوضات بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية توجت بتوقيع اتفاق تاريخي للسلام بين الجانبين في فبراير العام 2020 تم بموجبه سحب القوات الأجنبية من أفغانستان.