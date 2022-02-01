توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام للأدباء...

حرصًا من جامعة الدول العربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب على التضامن والتعاون والتكامل للنهوض والارتقاء بمستوى الثقافة العربية والتعاون بما يخدم الأهداف الوطنية والعربية لتعزيز وتنمية الهوية الثقافية العربية بأبعادها الحضارية والإنسانية، ورغبة من الأمانة العامة والاتحاد في إقامة علاقات تعاون تخدم الأهداف الوطنية والعربية لاسيما الارتقاء بمستوى الثقافة العربية، ستقوم الأمانة العامة إدارة الثقافة وحوار الحضارات بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وذلك يوم 1 فبراير 2022 في مقر الأمانة العامة،

وقد صرحت معالي السفيرة د. هيفاء أو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الأمانة العامة تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى دعم أنشطة نشر الأعمال الأدبية العربية المشتركة، وتشجيع التعاون الثقافي العربي والدولي، والإسهام الفكري والإبداعي في بناء المشروع الثقافي النهضوي العربي، ومد جسور التفاعل والحوار بين الآداب العربية والأجنبية، وكذلك الإسهام في الجهود المحافظة على التراث العربي الأدبي الحضاري، وعقد المؤتمرات الأدبية والثقافية، والمشاركة في المؤتمرات الأدبية، ومعارض الكتب الدولية. ودعم النشاط الأدبي العربي خاصة في دول المهجر.