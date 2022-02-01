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تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

تراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الثلاثاء 3ر5 نقطة وبنسبة 13ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 71ر4110 نقطة. تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقتراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الثلاثاء 3ر5 نقطة وبنسبة 13ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 71ر4110 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن قيمة بلغت 62ر2 مليون ريال عماني، منخفضة بنسبة 6ر31 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 040ر0بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 28ر22 مليار ريال عُماني.

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