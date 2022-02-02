أمريكا ترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات بعد هجمات الحوثيين

بحث ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، هاتفيا، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سبل مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إن أوستن أكد للشيخ محمد بن زايد، أن بلاده سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما في الدفاع الجوي للإمارات، بعد تصاعد هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة.

وتأتي الخطة الأمريكية في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها ميليشيا الحوثي ضد الإمارات، وشملت هجوما تم إحباطه على قاعدة تستضيف قوات أمريكية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن سترسل المدمرة يو.إس.إس كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية قبيل زيارة السفينة لأبوظبي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، “أبلغ الوزير ولي العهد أيضا بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد”.

واعترضت الإمارات، الإثنين، صاروخا أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي، في ثالث هجوم من نوعه في غضون أسبوعين أعلنت المسؤولية عنه ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.

وقبل ذلك بأسبوع، قال الجيش الأمريكي، إنه أطلق عدة صواريخ باتريوت لاعتراض صاروخين قال الحوثيون إنهم أطلقوهما على قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية.

وقال السفير الإماراتي لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن بلاده ربما تُحدث قدراتها الدفاعية وتجري محادثات مع الولايات المتحدة.

وأبلغ أوستن الشيخ محمد، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر والتعاون مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي.

وتشكل الهجمات على الإمارات تصعيدا في الحرب اليمنية التي أطلق خلالها الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة مرارا على السعودية.