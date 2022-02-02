استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
استقرت أسعار الذهب اليوم، قرب مستوى 1800 دولار الرئيسي، إذ حد تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأميركية من أثر قفزة في إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1802.72 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1802.90 دولار.
وحصل المعدن النفيس على دعم اليوم، من تصريحات مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، التي هدأت التوقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة هذا العام وأضعفت الدولار، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، وفق رويترز.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، مما وفر دعما إضافيا للذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.79 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.8% إلى 1035.62 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.6% إلى 2378.24 دولار.
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