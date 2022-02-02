”هاوار”: قتلى وجرحى في قصف صاروخي استهدف مدينة الباب شرق حلب بسوريا

أفادت وكالة أنباء "هاورا" التابعة "للإدارة الذاتية" لشمال شرق سوريا، بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين كحصيلة أولية لقصف تعرضت له مدينة الباب شرق حلب بسوريا.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "قوات حكومة دمشق قصفت مدينة الباب الواقعة شرق مدينة حلب، بالصواريخ".
وأكدت المصادر "مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين كحصيلة أولية للقصف".
وفي السياق ذاته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" نقلا عن مصادر بـ"مقتل 8 أشخاص بينهم 5 مدنيين على الأقل قضوا جميعا جراء القصف الذي طال سوق شعبي وأحياء سكنية في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل "الجيش الوطني" في ريف حلب الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 29 جريح بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين".
وأفادت وكالة"الأناضول" التركية بـ"مقتل 9 مدنيين في هجوم صاروخي نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على مدينة الباب شمالي سوريا".
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