9 قتلى في عملية للقوات الأمريكية شمال غربي سوريا

أفاد المرصد السوري، اليوم الخميس، بسقوط 9 قتلى بعد إنزال جوي للقوات الأمريكية في شمال غرب سوريا.

وأضاف أن طفلين اثنين وامرأة قتلوا خلال العملية الأمنية التي نفذتها قوات التحالف الدولي في محافظة إدلب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا اليوم الخميس، دون أن تقع إصابات بين الجنود الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في بيان إن “قوات العمليات الخاصة الأمريكية التابعة للقيادة المركزية نفذت هذه الليلة مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا. وكانت المهمة ناجحة”. وأضاف “لم يسقط ضحايا أمريكيون. وسيتم تقديم المزيد من المعلومات فور توافرها”.

وبحسب المرصد السوري فإن العملية قد بدأت ليل أمس بتوقيت دمشق، واستمرت حتى الساعة الثالثة والنصف فجراً، قامت خلالها قوات التحالف بعملية إنزال جوي قرب منطقة آطمة عند الحدود مع لواء اسكندرون بريف إدلب الشمالي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المسلحين قد أبدوا مقاومة شرسة واشتبكوا مع القوات التي نفذت الإنزال لنحو ساعة ونصف.

ونقلت رويترز عن أحد السكان، قوله إن عدة أشخاص قتلوا في العملية، في حين قال آخر إن منقذين انتشلوا ما لا يقل عن 12 جثة من تحت أنقاض مبنى من عدة طوابق، بينهم أطفال ونساء.