نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تزايد إصابات كورونا في سجن عوفر

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الخميس، عن تصاعد انتشار فيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجن عوفر، مؤكدا أن أكثر من نصف الأسرى داخل السجن مصابون بالفيروس.

وأوضح نادي الأسير أن فيروس كورونا منتشر في كافة الأقسام وبصورة كبيرة، مؤكداً أن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل، وترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة.

وشدد نادي الأسير، أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالڤيروس منذ انتشاره في السّجون.

ويذكر أن سجن عوفر تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية، وهو مقام على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات غرب مدينة رام الله، وهو سجن محصن ومخصص للسجناء الأمنيين الفلسطينيين وقد أنشئ هذا السجن في فترة الانتداب البريطاني ويطلق عليه السجناء اسم “جوانتانامو” أو”الأحمر” نظراً لسوء الأحوال فيه، ويتسع لنحو 1500 سجين.