الدفاع المدني السوري: مقتل 13 على الأقل بعد غارة أمريكية

قال الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، إن 13 شخصا على الأقل بينهم 6 أطفال قُتلوا في قصف واشتباكات بعد غارة أمريكية في شمال غرب البلاد قرب بلدة أطمة على الحدود مع تركيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قوات العمليات الخاصة نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب الليلة الماضية في شمال غرب سوريا.
وهزت العملية، التي قال السكان أنها استمرت حوالي ساعتين، قرية أطمة الواقعة بالقرب من الحدود التركية، وهي منطقة مليئة بمخيمات النازحين داخليا من الحرب الأهلية السورية. ولم يتضح بعد هدف الغارة,
وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في بيان مقتضب ”المهمة كانت ناجحة… لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وسيتم إتاحة المزيد من المعلومات حالما تصبح متوفرة”.
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