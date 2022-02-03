نقلت صحيفة "الأخبار" عن السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا إعلانها أن السفارة لم تتبلغ بأي موعد لزيارة، آموس هوكشتاين، موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

السفيرة الأمريكية في بيروت: لا موعد بعد لزيارة موفد ترسيم الحدود مع إسرائيلإسرائيل تعلن استئناف المحادثات مع لبنان بشأن الحدود البحرية بوساطة أمريكية

وقالت الصحيفة اللبنانية إنه "بعد تسريب الإعلام الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنباء عن استئناف التفاوض مع لبنان هذا الأسبوع حول ترسيم الحدود البحرية، بالتزامن مع زيارة يفترض أن يقوم بها هوكشتاين لبيروت، اكتفى الأخير بزيارة إسرائيل ولقاء وزيرة الطاقة الإسرائيلية ،كارين الهرار، الأحد الماضي، قبل أن يقفل عائدا إلى بلاده".

وذكرت "الأخبار" أن السفيرة الأمريكية في بيروت لم تتطرق إلى ملف الترسيم في لقاءاتها أخيرا مع مسؤولين لبنانيين معنيين بالملف، من بينهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، "لكنها أجابت على من تقصّد سؤالها بأن السفارة لم تتبلغ بأي موعد للزيارة، ولا يوجد برنامج محدد".

وأكدت أوساط الرؤساء الثلاثة (ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي) أن أيا منهم لم يتلق طلبا لتحديد موعد لهوكشتاين من السفارة أو من الخارجية الأمريكية.

فيما قالت أوساط متابعة إن "هوكشتاين، ربما، ينتظر أن يتوحد لبنان حول موقف واحد بشأن الترسيم، لا في ما يتعلق بالخطوط، بل أيضا بتقاسم الثروة وآلية توزيعها في المنطقة المتنازع عليها مع العدو".