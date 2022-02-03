السعودية تعلن إجراءات الدخول الجديدة بداية من الأربعاء المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة للدخول والخروج من منافذ المملكة، وسيتم تطبيقها اعتبارا من الأربعاء ٩ فبراير الجاري، مؤكدة أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.
وشملت الإجراءات الجديد: "إلزام جميع القادمين إلى المملكة بما في ذلك المواطنين، بغض النظر عن حالة تحصينهم بلقاح كورونا، بتقديم نتيجة سلبية لفحص pcr معتمد، أو بفحص سريع سلبي لكورونا، خلال ٤٨ ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من ٨ أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".
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