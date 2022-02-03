دوت الخليج -

انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبذلك يكون المعدن النفيس قد تراجع بعد سلسلة مكاسب. انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبذلك يكون المعدن النفيس قد تراجع بعد سلسلة مكاسب. وبحسب بيانات موقع وكالة "بلومبرغ" انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.34 في المائة إلى 1804.10 دولار للأونصة. فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.10 في المائة إلى 1804.91 دولار للأونصة، وفقا وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي زاد من كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

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