البرلمان العربي: الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات تهدد الأمن...

أدان البرلمان العربي هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اعترضتها و دمرتها قوات الدفاع الجوي الإماراتي بنجاح بعيدًا عن المناطق السكنية.
وأكد البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، محذرا من تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة ضد هذه الميليشيا، ومطالباً بعدم التواني عن إدراج هذه الجماعة الإرهابية المتورطة في هجماتها المستمرة على قائمة الإرهاب والتي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي.
وجدد البرلمان العربي دعمه وتضامنه التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدًا عن المناطق السكنية.
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