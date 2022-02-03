مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًاارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(1ر3) نقطة وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (52ر4127) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (44ر4124) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (6) ملايين و(397) ألفًا و(554) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (5ر49) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (12) مليونا و(666) ألفًا و(150) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (061ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من (28ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (407) آلاف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (36ر6) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (734) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (48ر11) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (327) ألف ريال عُماني وبنسبة (11ر5) في المائة.